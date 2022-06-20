تخطوا البروتوكول لاستقباله.. هؤلاء الزعماء والرؤساء احتفوا بولي العهد في زياراته الخارجية

وبحسب مراسم الاستقبالات الرسمية، ينتظر رئيس الدولة المضيفة على بُعد مسافة قصيرة عن طائرة الضيف، وينتظر اصطحابه من قِبل رئيس المراسم وسفير دولة الضيف إلى مكان المضيف قبل أن يصطحبه إلى منصة الشرف لاستكمال بقية مراسم الاستقبال الرسمي، إلا أن الرئيس المصري بادر إلى الاتجاه إلى الطائرة تقديرًا لمكانة ولي العهد، واعتزازًا به.