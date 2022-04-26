تَدَخُّل جراحي بمجمع سليمان الحبيب بالعليا ينهي معاناة ثمانيني مع كسور في العمود الفقري

نجح استشاريو مركز طب وجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، بالمجمع الطبي بالعليا التابع لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب، في إنقاذ حالة مريض ثمانيني لديه كسور وآلام شديدة في فقرات العمود الفقري، ويعيش بكفاءة عمل للقلب 16% فقط، نتيجة ضعف شديد وقصور حادّ في وظائف العضلة القلبية، كما أنه يعاني من تجلطات دموية.
وأوضح الدكتور هاني عبدالعزيز استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بالمجمع، أن المريض راجَعَ أكثر من مستشفى للعلاج لكن دون جدوى؛ نظرًا لتقدمه في العمر وخطورة حالته؛ مشيرًا إلى أنه فور وصوله لمركز طب وجراحة المخ والأعصاب بالعليا تم إخضاعه لفحوصات مخبرية وأشعة الرنين المغناطيسي (M.R.I) والتصوير المقطعي (C.T Scsn)، وقد أبانت الفحوصات وجود كسر في العمود الفقري بالفقرات الأولى والثانية القطنية، والحاجة الماسة للتدخل الجراحي.
وأشار د.هاني إلى أن تعثر علاج حالة المريض في أكثر من مستشفى؛ تكمن في صعوبة إعطائه مسكنات للألم الشديد أو بقائه في السرير مددًا طويلة؛ خشية تعرضه لمشاكل قلبية وحدوث جلطات في الرئة والساقين؛ مؤكدًا أن الفريق الطبي المعالج قام بدراسة حالة المريض جيدًا، واتخذ قرار بأهمية التدخل الجراحي عبر استخدام تكنيك جراحي يتناسب مع حالته.
وقال: إن العملية استغرقت 30 دقيقة تحت التخدير الموضعي، وتم فيها تطبيق تقنية الحقن الأسمنتي للفقرات المكسورة الأولى والثانية؛ موضحًا أن هذه التقنية ساعدت المريض في تفادي مضاعفات الجراحات التقليدية والتي تتم عبر الفتح الجراحي الكبير في منطقة الظهر، ووضع براغٍ لعملية التثبيت؛ مما قد يتسبب في حدوث نزيف والتسبب في الوفاة بنسبة 30% بناءً على الحالة الصحية لقلب المريض.
واختتم د.هاني، حديثه قائلًا إن جهود الفريق الطبي المعالج تكللت بالنجاح بفضل من الله؛ إذ استطاع المريض الوقوف بعد عدة ساعات من العملية وانتهاء نوبات الألم، والخروج من المستشفى وهو بحالة جيدة، مع إلزامه بارتداء حزام طبي خاص لتثبيت منطقة الظهر لمدة 6 أسابيع.
جدير بالذكر أن مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يمتلك سجلًا حافلًا من الجوائز والإنجازات، التي من أبرزها اعتماد المركز السعودي للمنشآت الصحية CBAHI واللجنة الدولية المشتركة لجودة منشآت الرعاية الصحية JCI، والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، والجمعية الأمريكية لنظم المعلومات الصحية HIMSS، ومؤخرًا اعتماد المؤسسة الأمريكية للتميز SRC.