تَدَخُّل جراحي بمجمع سليمان الحبيب بالعليا ينهي معاناة ثمانيني مع كسور في العمود الفقري

وأوضح الدكتور هاني عبدالعزيز استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بالمجمع، أن المريض راجَعَ أكثر من مستشفى للعلاج لكن دون جدوى؛ نظرًا لتقدمه في العمر وخطورة حالته؛ مشيرًا إلى أنه فور وصوله لمركز طب وجراحة المخ والأعصاب بالعليا تم إخضاعه لفحوصات مخبرية وأشعة الرنين المغناطيسي (M.R.I) والتصوير المقطعي (C.T Scsn)، وقد أبانت الفحوصات وجود كسر في العمود الفقري بالفقرات الأولى والثانية القطنية، والحاجة الماسة للتدخل الجراحي.