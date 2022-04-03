تدخل جراحي بمستشفى رعاية يُنقذ شاباً ثلاثينياً من "متلازمة ميريزي" النادرة

نجحت مستشفيات رعاية في إنهاء معاناة مريض في العقد الثالث من عمره يشكو ألماً في أعلى البطن مع اصفرار بالعين بعد عدة أشهر من إجراء عملية استئصال المرارة بالمنظار.
وتمّ عمل جميع الفحوص المخبرية والتحاليل اللازمة بشكل عاجل للمريض، وتبيّن أن سبب معاناته هو جيب متبقٍ من الحوصلة المرارية مليء بالحصوات مع تمدد مرضي في القنوات الصفراوية الرئيسة.
ولحسم حالة المريض والحصول على تقييم أفضل لوضعه تم إجراء تصوير للبنكرياس والأوعية الصفراوية بالرنين المغناطيسي، وتم العثور على جيب متبقٍ من الحوصلة المرارية لم يتم استئصاله من العملية السابقة، حيث تم تشخيصه بأنه مصاب بصفراء انسداد دسية نتيجة حصوة في القناة الكبدية (متلازمة ميريزي من الدرجة الثانية).
وبعد مناقشة الحالة من فريق متكامل من استشاريي الجراحة واستشاريي أمراض الجهاز الهضمي وقسم الأشعة تم اتخاذ قرار إجراء تنظير للقنوات الصفراوية والبنكرياس لإزالة الانسداد ووضع الدعامات لإيقاف تدهور وظائف الكبد، وإثر هذا التشخيص قرر الدكتور وليد وهدان؛ استشاري الجراحة العامة، والدكتور زهير عقيلان؛ استشاري الجراحة العامة بمستشفيات رعاية (رعاية الوطني)، إجراء عملية استئصال الجيب المتبقي من المرارة، رغم صعوبتها؛ نظراً لحالته وتاريخه المرضي.
وبعد إيضاح الخطة العلاجية للمريض وشرح جميع جوانبها مع ذكر خطورة العملية والمضاعفات المحتملة، تم إجراء العملية وتكللت بالنجاح رغم الصعوبات.
ويعود فضل هذا النجاح -بعد الله- إلى إمكانات المستشفى المجهز بالمناظير الطبية الأحدث وأجهزة تصوير للقنوات المرارية أثناء العملية بأحدث التقنيات الطبية والجراحية بإشراف استشاريين ذوي خبرات طويلة وخروج المريض بعد أيام في صحة جيدة.