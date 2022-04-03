تدخل جراحي بمستشفى رعاية يُنقذ شاباً ثلاثينياً من "متلازمة ميريزي" النادرة

ولحسم حالة المريض والحصول على تقييم أفضل لوضعه تم إجراء تصوير للبنكرياس والأوعية الصفراوية بالرنين المغناطيسي، وتم العثور على جيب متبقٍ من الحوصلة المرارية لم يتم استئصاله من العملية السابقة، حيث تم تشخيصه بأنه مصاب بصفراء انسداد دسية نتيجة حصوة في القناة الكبدية (متلازمة ميريزي من الدرجة الثانية).