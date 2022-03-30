تدشين أول منصة طلابية على مستوى الجامعات.. للإبلاغ عن الأفكار المتطرفة‎

أكد رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن جامعة جازان تنبذ كل أشكال التطرف والخروج عن الوسطية، مؤكدًا أن الوطن أغلى من الجميع، وأن أمن الوطن وقيادته والوحدة الوطنية خط أحمر لن نسمح بتجاوزه.
وبيّن "القحطاني" أن مجتمع جامعة جازان مجتمع وسطي لن نقبل فيه بالتطرف ناحية اليمين ولا ناحية اليسار ونسير على النهج الذي وضعنا فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ووفق رؤية وتوجيهات قيادتنا وحكومتنا الرشيدة.
وأضاف أن واجب جامعة جازان إضافة لدورها العلمي والأكاديمي والبحثي، هو تصدي طلبتها وكل منسوبيها للأفكار والتيارات المتطرفة بالتنوير والتثقيف والنصح، مختتمًا حديثه بأننا في إدارة الجامعة نعمل بشفافية، ونتطلع لمساهمات طلاب الأندية ومقترحاتهم ومبادراتهم لتفعيل دور وحدة التوعية الفكرية.
جاء ذلك خلال رعاية "القحطاني" صباح اليوم بمسرح كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بالمدينة الجامعية لورشة العمل الأولى لوحدة التوعية الفكرية بالجامعة تحت عنوان "دور الأندية الطلابية في تفعيل مفاهيم التوعية الفكرية"، ودشن خلالها "منصة ملاحظة فكرية"؛ لتسهل على منسوبي الجامعة وطلبتها أداء واجبهم الوطني في التبليغ عن الممارسات المتطرفة وسرعة التواصل مع منسوبي وحدة التوعية الفكرية.
من جهته، أوضح الدكتور سنوي شراحيلي أن رؤية الوحدة تتمثل في نشر الوعي بالمهددات الوطنية وحماية منسوبي الجامعة من أفكار التطرف والفكر المنحرف، ونبذ صور الغلو والتطرف والتحزب، وتعزيز اللحمة الوطنية وطاعة ولي الأمر، وتقوية الشراكة المجتمعية في جانب التوعية الفكرية.
من جانبه، أشار وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن إسحاق إلى ضرورة إبراز الهوية الوطنية والانتماء الوطني لدى منسوبي الجامعة وتعزيزها من خلال المبادرات القيمة لطلبة الأندية.
وفتح باب النقاش وتقديم المبادرات مع طلاب الأندية الطلابية، حيث أبدى رئيس الجامعة إعجابه بالمبادرات الطلابية، مؤكدًا أن الجامعة تطمح للحصول على توصيات ومبادرات منفذة على أرض الواقع تخدم الوطن والجامعة ومنسوبيها.