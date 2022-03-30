تدشين أول منصة طلابية على مستوى الجامعات.. للإبلاغ عن الأفكار المتطرفة‎

أكد رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن جامعة جازان تنبذ كل أشكال التطرف والخروج عن الوسطية، مؤكدًا أن الوطن أغلى من الجميع، وأن أمن الوطن وقيادته والوحدة الوطنية خط أحمر لن نسمح بتجاوزه.