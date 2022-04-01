تدشين الزي الموحد لموظفي المحاجر في المنافذ البرية والبحرية والجوية

بدوره، ذكر مدير عام الإدارة العامة للمحاجر الدكتور سند الحربي، أن تصميم زي موحد للكوادر البشرية في المحاجر النباتية والحيوانية، يسهم في تسهيل عمل الموظفين ويمنح لهم مرونة عالية في الحركة؛ نظرًا لملاءمته لظروف وطبيعة العمل للموظفين الميدانيين في المحاجر.