تدشين المنصة الإلكترونية للجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية

يُذكر أن اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية شكلت بالأمر السامي رقم 7/ب/9512 بتاريخ 18/ 5/ 1422هـ، كما تمت الموافقة على نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/59) بتاريخ 14/ 9/ 1431هـ الذي يهدف إلى وضع ومتابعة تنفيذ معايير وأخلاقيات الأبحاث الحيوية، بحيث تكون شاملة للأخلاقيات البحثية والتطبيقية التي تُجرى من قبل الجهات البحثية الطبية والعلمية مثل المستشفيات ومراكز الأبحاث الملحقة بها وكذلك للأبحاث الحيوية بشكل عام التي تُجرى في الجامعات ومعاهد البحوث ذات العلاقة.