تدشين برامج الملك سلمان لتفطير الصائمين وتوزيع التمور وهدية المصحف في باكستان

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، اليوم الأربعاء الخامس من رمضان الجاري، برامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتفطير الصائمين وتوزيع التمور وهدية المصاحف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة وتراجم معاني القرآن الكريم.
وتهدف البرامج الثلاثة لتوزيع 1750 من السلال الرمضانية المتكاملة يستفيد منها 14 ألفاً، و12 طنًا من التمور الفاخرة، و 24 ألف نسخة من المصاحف وترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الأردية واللغة السندية واللغة الشتوية، سيتم توزيعها بالتنسيق مع الجمعيات الإسلامية الرسمية.
وأقيم حفل التدشين في مقر الملحقية الدينية في إسلام آباد، بحضور سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، والملحق الديني المكلف في باكستان متعب بن محمد الجديعي وعدد من الشخصيات الباكستانية، ومنسوبي سفارة المملكة.
وقال "المالكي": هذه البرامج المباركة ضمن البرامج التي وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- بإقامتها في شهر رمضان المبارك في عدد من الدول ومنها جمهورية باكستان الإسلامية.
وذكر أنه لمس من الإخوة الباكستانيين كل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، سائلاً المولى العلي القدير أن يوفقهما في فعل الخير للإسلام والمسلمين.
بدوره، أكد "الجديعي" أن البرامج الثلاثة تحظى بمتابعة وعناية من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يؤكد أهمية توزيع السلاسل على الفئات الأكثر حاجة بالتنسيق مع المؤسسات والجمعيات الرسمية في باكستان.
وأشار إلى أن الملحقية ستوزع السلال الرمضانية وفق البروتوكولات الصحية، وبما يحقق رسالة البرنامج وأهدافه العامة.
وعبر المشاركون في الحفل من الشخصيات الإسلامية الباكستانية عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على جهودهم الحثيثة لمساعدة الشعب الباكستاني وتلمس احتياجاته لاسيما في الشهر الكريم، مؤكدين أن المملكة مواقفها ودعمها مستمر ومقدر، سائلين الله أن يديم على المملكة تقدمها ورقيها في ظل القيادة الرشيدة لها.