تدشين برامج الملك سلمان لتفطير الصائمين وتوزيع التمور وهدية المصحف في باكستان

وعبر المشاركون في الحفل من الشخصيات الإسلامية الباكستانية عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على جهودهم الحثيثة لمساعدة الشعب الباكستاني وتلمس احتياجاته لاسيما في الشهر الكريم، مؤكدين أن المملكة مواقفها ودعمها مستمر ومقدر، سائلين الله أن يديم على المملكة تقدمها ورقيها في ظل القيادة الرشيدة لها.