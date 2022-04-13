تدشين عيادة "طب الجنين" بمجمع فيصل الطبي بالطائف

وتابع: تُحال النساء إلى الوحدة العلاجية لإجراء الفحوصات الروتينية أثناء الحمل وفي حالة أظهر الفحص الروتيني وجود تشوهات في الأطفال قبل الولادةـ أو إذا كان هناك أي قلق على صحة الطفل الذي لم يولد بعد، نقدم الرعاية المتخصصة لهن، بما في ذلك المشورة للنساء اللائي يعانين من مشاكل أثناء الحمل أو اللائي عانين من تشوهات جنينية في حملهن السابق.