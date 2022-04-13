تدشين عيادة "طب الجنين" بمجمع فيصل الطبي بالطائف

دشنت صحة الطائف، اليوم الأربعاء، أول عيادة لحالات طب الجنين والحمل الحرج ببرج النساء والولادة التابع لمجمع الملك فيصل الطبي، والتي تعتبر الأولى على مستوى المحافظة.
وقال الناطق الإعلامي بصحة الطائف، سراج الحميدان: إن هذه العيادة تهتم بطب الأجنة ورعاية النساء الحوامل اللاتي يحتجن لمراقبة صحة وسلامة الطفل الذي لم يولد بعد "الجنين".
وأضاف أن هذا يشمل مراقبة معدل نمو الطفل، بالإضافة إلى تشخيص وعلاج الاضطرابات الجنينية والتشوهات باستخدام كل من الطرق الجراحية وغير الجراحية.
وتابع: تُحال النساء إلى الوحدة العلاجية لإجراء الفحوصات الروتينية أثناء الحمل وفي حالة أظهر الفحص الروتيني وجود تشوهات في الأطفال قبل الولادةـ أو إذا كان هناك أي قلق على صحة الطفل الذي لم يولد بعد، نقدم الرعاية المتخصصة لهن، بما في ذلك المشورة للنساء اللائي يعانين من مشاكل أثناء الحمل أو اللائي عانين من تشوهات جنينية في حملهن السابق.
ولفت "الحميدان" إلى أن العيادة تستهدف حالات الحمل الحرج والتشوهات الخلقية إجراء الفحوصات الأولية قبل الحمل، لمنع تكرار التشوهات الخلقية وحالات اختلاف فصائل الدم وتقديم خدمة نقل الدم للجنين داخل الرحم للحالات الحرجة منها.