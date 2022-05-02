تدشين فعاليات برنامج "عيدنا مع محمية الإمام تركي".. مساء غدٍ الثلاثاء

تُطلق هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، مساء غدٍ الثلاثاء، فعاليات برنامج "عيدنا مع محمية الإمام تركي" في مراكز: تربة، لينة ، قبة، وتستمر ثاني وثالث أيام عيد الفطر.
وقالت "الهيئة": "يسرنا في هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية دعوتكم لمشاركتنا فرحة العيد في الفعاليات التي ستُقام في تربة ولينة وقبة بالتعاون مع بلدية تربة حائل، وبلدية لينة، وبلدية قبة".
وتشتمل فعاليات المهرجان التي تبدأ من الساعة الخامسة مساء وحتى العاشرة مساء على خيمة الضيافة، ألعاب للأطفال، مسابقات وترفيه، منشدون، عربات الطعام، الأسر المنتجة، العرضة، السامري.