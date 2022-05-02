تدشين فعاليات برنامج "عيدنا مع محمية الإمام تركي".. مساء غدٍ الثلاثاء

وتشتمل فعاليات المهرجان التي تبدأ من الساعة الخامسة مساء وحتى العاشرة مساء على خيمة الضيافة، ألعاب للأطفال، مسابقات وترفيه، منشدون، عربات الطعام، الأسر المنتجة، العرضة، السامري.