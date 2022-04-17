تدشين مبادرة "تقني العطاء" لصيانة وترميم وتأثيث منازل الأسر المحتاجة بمنطقة الباحة

دشن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بمكتبه اليوم، مبادرة تحسين "تقني العطاء"؛ لصيانة وترميم وتأثيث منازل الأسر المحتاجة بمنطقة الباحة بالشراكة بين التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة وجمعية البر الخيرية ببلجرشي، وبالتعاون مع الجمعيات الأخرى في كل المحافظات.
جاء ذلك خلال استقبال سموه المديرَ العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة خالد ربيعان آل مشوط المُعَيّن حديثاً.
وتأتي المبادرة ضمن برنامج "تقني العطاء" الذي أطلقته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والذي يقوم على نشر وغرس القيم السامية بتعميق ثقافة العمل التطوعي من خلال سلسلة من البرامج التطوعية؛ لتشجيع متدربيها ومنسوبيها للمشاركة في العمل التطوعي والمساهمة برفع أعداد المتطوعين في القطاع غير الربحي وتحقيق رؤية المملكة بالوصول إلى مليون متطوع في عام 2030م.
من جهته، أكد "آل مشوط" أهمية العمل التطوعي وغرس روح التطوع والمبادرة لدى منسوبي وأبناء المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مشيرًا إلى وجود عدد من الفرق الميدانية تتكون من أكثر من 150 متطوعًا ومتطوعةً من متدربي ومتدربات الكليات والمعاهد في جميع محافظات المنطقة تعمل على صيانة وترميم منازل الأسر المحتاجة في جميع المجالات التقنية والمهنية من خلال المبادرة.