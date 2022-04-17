تدشين مبادرة "تقني العطاء" لصيانة وترميم وتأثيث منازل الأسر المحتاجة بمنطقة الباحة

من جهته، أكد "آل مشوط" أهمية العمل التطوعي وغرس روح التطوع والمبادرة لدى منسوبي وأبناء المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مشيرًا إلى وجود عدد من الفرق الميدانية تتكون من أكثر من 150 متطوعًا ومتطوعةً من متدربي ومتدربات الكليات والمعاهد في جميع محافظات المنطقة تعمل على صيانة وترميم منازل الأسر المحتاجة في جميع المجالات التقنية والمهنية من خلال المبادرة.