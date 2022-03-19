تدني الخدمات يضرب كورنيش القنفذة.. والمتنزهون يُحَمّلون "البلدية" المسؤولية

شكا متنزهون من تدني مستوى النظافة والخدمات بكورنيش القنفذة؛ مشيرين إلى تدنى أحوال دورات المياه وتعطل الصنابير وهدر المياه؛ مطالبين "البلدية" -باعتبارها الجهاز القائم على إدارة النظافة- بتحسين مشهد الكورنيش، وملقين عليها المسؤولية.
وتُعد محافظة القنفذة من محافظات (أ) بمنطقة مكة المكرمة؛ لكنها تفتقر إلى تحسين الخدمات والاهتمام بالكورنيش وزيادة معدل النظافة؛ حيث رصدت "سبق" بالصور تدني النظافة، وإغلاق دورات مياه، وعدم ارتقاء أخرى لأن تكون على الكورنيش؛ فضلًا عن منظر الحاويات غير اللائق.
والتقت "سبق" بمتنزهين على كورنيش القنفذة عبّروا عن استياءهم من عدم اهتمام البلدية بالكورنيش، وعدم متابعة النظافة حتى الاستراحات المظللة متسخة، وطالبوا بإعادة النظر في كورنيش القنفذة ليضاهي بقية مدن المنطقة من حيث الاهتمام والمتابعة والنظافة.