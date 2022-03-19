تدني الخدمات يضرب كورنيش القنفذة.. والمتنزهون يُحَمّلون "البلدية" المسؤولية

وتُعد محافظة القنفذة من محافظات (أ) بمنطقة مكة المكرمة؛ لكنها تفتقر إلى تحسين الخدمات والاهتمام بالكورنيش وزيادة معدل النظافة؛ حيث رصدت "سبق" بالصور تدني النظافة، وإغلاق دورات مياه، وعدم ارتقاء أخرى لأن تكون على الكورنيش؛ فضلًا عن منظر الحاويات غير اللائق.