تراث وحاضر متنوع.. "الحقيل" يزور الجناح السعودي في "إكسبو دبي 2020"

زار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، معرض إكسبو دبي 2020 الذي تستضيفه إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
واستهل "الحقيل" جولته بزيارة معرض المملكة، الذي يسلط الضوء على مستقبل المملكة ويعكس تراثها وحاضرها المتنوع، وفرصها الاستثمارية الواعدة، ويعرّف بخططها المستقبلية في ضوء "رؤية المملكة 2030".
واطلع على أقسام الجناح وتصميمه الفريد وعناصره التفاعلية الإبداعية، بالإضافة إلى ما يقدمه الجناح من عرض للفرص الاستثمارية الكبرى التي تقدّمها المملكة للعالم، والتي تُبرز محاور مهمة لنهضة المملكة، ورؤيتها الطموحة وتطلعاتها نحو مستقبل مزدهر، تستند فيه إلى هويتها الراسخة وتراثها العريق.
وزار "الحقيل" جناح دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، واطلع على ما تعرضه من ابتكارات وتقنيات وفرص اقتصادية وتنموية متنوعة؛ مثمنًا جهود دولة الإمارات في استضافة وتنظيم هذا الحدث العالمي الذي سهل لقاء المستثمرين من مختلف الجنسيات؛ لمناقشة وبحث الفرص الاستثمارية، وإتاحة الفرصة للقاء جميع الدول المشاركة والمستثمرين في مكان واحد.
بعد ذلك قام "الحقيل" بزيارة جناح دولة كولومبيا، وكازاخستان، وتايلاند، وأنجولا، وأذربيجان، واطلع على ما تعرضه هذه الأجنحة من مقتنيات وتنوع ثقافي وحضاري واجتماعي، يُسهم في إنجاح المعرض، ويعزز أواصر الصلة بين الشعوب ويوثق جسور التقارب والتعاون فيما بينهم.
يُذكر أن معرض "إكسبو دبي 2020" انطلق في أواخر سبتمبر الماضي، وتستضيفه إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن أول انعقاد للحدث العالمي الكبير في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وبمشاركة 192 دولة من مختلف أنحاء العالم.
وتأتي مشاركة السعودية تحت شعار "رؤية سعودية ملهمة لمستقبل مشترك"؛ ليقدم الجناح السعودي لمحةً عن مستقبل المملكة في ظل رؤية 2030؛ حيث يأخذ الزائر جولة من خلال استخدام التقنية الحديثة؛ للتعبير عن طموحات السعودية من خلال أربع ركائز رئيسية: (الناس، والطبيعة، والتراث، والفرص)؛ إذ يعتبر جناح المملكة ثاني أكبر جناح في إكسبو 2020 دبي بمساحة إجمالية تبلغ 13.059م٢، وفق تصميم مبتكر ومستدام، حاصل على شهادة الريادة البلاتينية في تصميمات الطاقة والبيئة.