تراث وحاضر متنوع.. "الحقيل" يزور الجناح السعودي في "إكسبو دبي 2020"

بعد ذلك قام "الحقيل" بزيارة جناح دولة كولومبيا، وكازاخستان، وتايلاند، وأنجولا، وأذربيجان، واطلع على ما تعرضه هذه الأجنحة من مقتنيات وتنوع ثقافي وحضاري واجتماعي، يُسهم في إنجاح المعرض، ويعزز أواصر الصلة بين الشعوب ويوثق جسور التقارب والتعاون فيما بينهم.