"تراحم" تُجهّز لمشروع تطوير مراكز تأهيل السجناء

تضع الأمانة العامة للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) اللمسات الأخيرة، قبل إطلاق مشروع تمكين المراكز التأهيلية التخصصية بالمديرية العامة للسجون، بمساهمة من مؤسسة "عبدالله الراجحي" الخيرية.
ومن المنتظر أن يخدم المشروع هدفين رئيسيين، وهما إقامة دورات تدريبية لتدريب الأخصائيين العاملين في المراكز التأهيلية للسجناء والمفرج عنهم (ثقة وإشراقة وفجر)، بالإضافة إلى بناء مناهج تدريبية متخصصة حسب المتطلبات والمجالات التخصصية، لكل مركز من مراكز التأهيل التخصصية.
وستجري فعاليات المشروع وفق ثلاث مراحل، ومرتقب استمرارها لمدة ثمانية أشهر كاملة، بميزانية إجمالية تجاوزت الـ 350 ألف ريال.
وتخطط "تراحم" من خلال مشروعها لتخريج 50 أخصائيًا في الثلاثة مراكز التأهيلية المستهدفة في منطقة الرياض، بسعة تبلغ 1000 نزيل سنويًا كحد أدنى.
من جانب آخر، قدمت "تراحم" الشكر لكل من صدّق في فكرة البرنامج، مشيرة إلى أنه يُنتظر من خلاله بناء القدرات الذاتية لمراكز تأهيل نزلاء السجون، وتعزيز البرامج التأهيلية المُقدمة لهم.
يُذكر أن الفئة التي سيتم استهدافها من خدمات المشروع، ستنقسم بين الأخصائيين من منسوبي مراكز التأهيل التخصصية بالمديرية العامة للسجون في المناطق المختلفة، بصحبة النزلاء المستفيدين من خدمات مراكز التأهيل التخصصية.