"تراحم" تُجهّز لمشروع تطوير مراكز تأهيل السجناء

من جانب آخر، قدمت "تراحم" الشكر لكل من صدّق في فكرة البرنامج، مشيرة إلى أنه يُنتظر من خلاله بناء القدرات الذاتية لمراكز تأهيل نزلاء السجون، وتعزيز البرامج التأهيلية المُقدمة لهم.