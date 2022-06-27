"تراحم" تضع اللمسات الأخيرة لإطلاق مشروع تمكين المراكز التأهيلية

يُذكر أن الفئة التي سيتم استهدافها من خدمات المشروع، ستنقسم بين الأخصائيين من منسوبي مراكز التأهيل التخصصية بالمديرية العامة للسجون في المناطق المختلفة، بصحبة النزلاء المستفيدين من خدمات مراكز التأهيل التخصصية.