"تراحم" توفّر سكنًا ودعمًا ماديًا لأسرة سجين مكونة من 6 أشخاص

ساعدت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" أسرة من خلال حملتها الرمضانية "عطاؤك يفتح لهم أبواب الحياة" بمنطقة الرياض في توفير مسكن وكفالة والدعم المادي لهذه الأسرة وتأمين المستلزمات الضرورية لهم.
وتتكوّن الأسرة من 6 أشخاص، ووالدهم سجين، وأكبر أفرادها يبلغ من العمر 18 عامًا.
يشار إلى أن الحملة الرمضانية "عطاؤك يفتح لهم أبواب الحياة" انطلقت مطلع شهر رمضان الحالي، وتستمر طوال الشهر الفضيل، وتستهدف أسر السجناء من خلال توفير السكن والدعم المادي، والمستلزمات الأساسية من التبرعات المستمرة عبر منصة "تراحم".