"تراحم" توفّر سكنًا ودعمًا ماديًا لأسرة سجين مكونة من 6 أشخاص

يشار إلى أن الحملة الرمضانية "عطاؤك يفتح لهم أبواب الحياة" انطلقت مطلع شهر رمضان الحالي، وتستمر طوال الشهر الفضيل، وتستهدف أسر السجناء من خلال توفير السكن والدعم المادي، والمستلزمات الأساسية من التبرعات المستمرة عبر منصة "تراحم".