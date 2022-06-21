"تراحم جدة" تنضم لموسوعة "غينيس" لدورها في الدفاع عن قضايا السجناء

احتفلت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم جدة"، اليوم بحصولها على جائزة موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، بتسجيلها لأكثر من 70 محاميًا ومحامية متطوعين دون مقابل، بهدف الدفاع عن قضايا السجناء.
وصرّح رئيس اللجنة الوطنية المستشار أحمد بن عبدالعزيز الحمدان، بأن لجنة تراحم جدة قائمة بدورها بدعم الأسر وتوفير محامين متطوعين لتقديم الدعم للأسر والسجناء، حيث يُعد احتفاء اليوم فخرًا وإنجازًا مهمًا لخدمة المستفيدين وحصاده الحصول على جائزة غينيس لوجود أكبر عدد محامين متطوعين للدفاع عن كل محتاج.
فيما أكدت مدير العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لرعاية السجناء بيان اليوسف، أن الشراكات المجتمعية التي بنيت في لجنة تراحم أسهمت بشكل كبير في بناء منظومة من الخدمات التنموية في مختلف المجالات والقطاعات،ولا سيما أن "اللجنة" تسعى إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بالوقوف بجانب السجناء ذوي الدخل المحدود للحصول على محاكمة عادلة والحفاظ على حقوقهم أثناء إجراءات السير في الدعوى.
وأوضحت "اليوسف " أن احتفائهم اليوم بأحد المنجزات والمخرجات للجنة المحامين لا يأتي إلا بتكاتف مجتمعي بمختلف قطاعاته، مشيرة إلى أن لجنة المحامين تأسست بتطوع وعملت بتطوع وأسهمت بتطوع وأنتجت ثمرات مختلفة تقدر بآلاف البسمات والضحكات في الأسر.
وفي الختام تم تكريم عددٍ من المحامين المتطوعين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم.