"تراحم جدة" تنضم لموسوعة "غينيس" لدورها في الدفاع عن قضايا السجناء

فيما أكدت مدير العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لرعاية السجناء بيان اليوسف، أن الشراكات المجتمعية التي بنيت في لجنة تراحم أسهمت بشكل كبير في بناء منظومة من الخدمات التنموية في مختلف المجالات والقطاعات،ولا سيما أن "اللجنة" تسعى إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بالوقوف بجانب السجناء ذوي الدخل المحدود للحصول على محاكمة عادلة والحفاظ على حقوقهم أثناء إجراءات السير في الدعوى.