"تراضي" تُنهي نزاعًا بين شركتين على عقار قيمته أكثر من 70 مليون ريال

وفي التفاصيل، فقد اشترت إحدى الشركتين عقارًا، وبعد الشراء حصلت بعض العوائق حالت دون استلام العقار، فتقدمت الشركة إلى منصة تراضي رغبة بأن يقوم مركز المصالحة بالسعي في الصلح بينها وبين الشركة بائعة العقار، وإعادة المبلغ المدفوع لها؛ نظرًا لعدم قدرتها على استلام العقار وحصول النزاع بين الطرفين، وذلك إيمانًا من الشركة مقدمة الطلب بكون مركز المصالحة الخيار الأمثل في تسوية النزاع.