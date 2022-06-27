"تربوي" ينبه من تأثير "تنمر الأسرة" على الطلاب خلال الاختبارات

ولفت إلى حدوث عض في المشاجرات الطلابية فترة الاختبارات وكثرة أصدقاء السوء الذين يحيكون الدوائر ضد الأبرياء من الطلاب وأصفياء القلوب، معتبرًا أنه ما كان هذا ليحدث لو كان لدى الأبناء جرعة توعوية ضد مظاهر وأشكال التنمر، وأهمية أن يكون لديهم مساحة عالية من توكيد الذات ليقولوا لا للممارسات الخاطئة ضدهم وبكل جرأة، وألا ينصاعوا لأي ضغط أو مطالب ابتزاز ويكونوا شديدي الصلة بذويهم ومعلميهم إذا تعرضوا لهذا التنمر.