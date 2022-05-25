ترجمة ندوة "الفتوى في الحرمين الشريفين" بعشر لغات عالمية

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ترجمة ندوة: (الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما) التي ستنطلق غرة شهر ذي القعدة القادم في المسجد الحرام بعشر لغات عالمية، تتمثل في لغات عدة (الإنجليزية، والفرنسية، والروسية، والفارسية، والتركية، والملاوية، والأوردية، والصينية، والبنغالية، والهوساوية)، وذلك حرصاً على إيصال رسالة الحرمين الشريفين العالمية لأكبر شريحة من المستفيدين.