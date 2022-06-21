ترحيب أردني كبير بولي العهد.. والفايز لـ"سبق": زيارة مهمة في ظروف استثنائية

وقال الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري الأردني الأسبق: "مرحبًا بسمو الأمير محمد بن سلمان في ضيافة ملك الاعتدال وملك الضيافة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين؛ حيث تُمَثل هذه الزيارة تتويجًا للعلاقات المتميزة بين القيادتين الحكيمتين، وأن ما تمثله المملكتان من اعتدال وقدرة على التعامل مع التحديات والمستجدات؛ جعلهما يشكلان رافعة حقيقية في العمل العربي، ويصنعان مصدًّا في وجه التطرف والاندفاع والمغامرات غير المحسوبة؛ لدرجة أن هذا الدور لهما جاء يكمل بعضه بعضًا، فالرؤية السعودية والأردنية حيال الملفات العالقة في البلاد العربية واضحة تمامًا، وتسعى إلى إيجاد حل نهائي لما تعانيه بعض الأقطار العربية من مشاكل لا حصر لها، بعد أن لاقت ما لاقت على إثر اندلاع الربيع العربي".