أعلن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد المشرف العام على المركز الإقليمي للإنذار المبكر بالعواصف الرملية الدكتور أيمن بن سالم غلام، ترسية عقد تشغيل المركز الإقليمي للإنذار المبكر بالعواصف الرملية.
وأعرب "غلام" عن شكره لوزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي على دعمه المستمر للمركز الوطني للأرصاد والمراكز الإقليمية.
وقال: يهدف المركز الإقليمي للإنذار المبكر بالعواصف الرملية إلى حماية البيئة من الأخطار الطبيعية من خلال تنفيذ مراقبة الظواهر الغبارية والرملية في المملكة والتحذير من العواصف قبل حدوثها لاتخاذ كل التدابير الوقائية والتخفيف من تأثيراتها.
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للإنذار المبكر بالعواصف الرملية جمعان الغامدي، أنه سيتم تشغيل المركز بناء على معايير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
وأشار إلى أنه سيتم من خلال المركز إدارة البيانات والمعلومات المتعلقة بالظواهر الغبارية والرملية وإعداد دراسات وتوقعات طويلة المدى عنها وتأثيراتها على القطاعات المختلفة في المملكة والإقليم، ودعم إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية والتفصيلية لمواجهة الظاهرة والحد من مخاطرها، وكذلك بناء القدرات البشرية من خلال نقل المعرفة من المراكز العالمية والشراكة الدولية.
ولفت "الغامدي" إلى أن المركز الإقليمي للإنذار المبكر بالعواصف الرملية، يعمل على إطلاق نظام رصد الظواهر الغبارية، وكذلك إعداد الدراسات عن الظواهر المناخية وتأثيراتها والإسهام في دعم الخطط الوطنية وتمكينها وتقليل المخاطر الناجمة عن العواصف، كما سيغطي المستويين الوطني والإقليمي.
يُشار إلى أن المركز الإقليمي للإنذار المبكر بالعواصف الرملية، يأتي ضمن حزمة المبادرات التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والتي من شأنها الإسهام في دفع جهود دعم البيئة والمناخ والاستدامة في المنطقة والعالم.