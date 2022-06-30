ترسية عقد تشغيل المركز الإقليمي للإنذار المبكر بالعواصف الرملية

وأشار إلى أنه سيتم من خلال المركز إدارة البيانات والمعلومات المتعلقة بالظواهر الغبارية والرملية وإعداد دراسات وتوقعات طويلة المدى عنها وتأثيراتها على القطاعات المختلفة في المملكة والإقليم، ودعم إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية والتفصيلية لمواجهة الظاهرة والحد من مخاطرها، وكذلك بناء القدرات البشرية من خلال نقل المعرفة من المراكز العالمية والشراكة الدولية.