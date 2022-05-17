"ترشيد" تستكمل أعمال إعادة تأهيل إنارة الشوارع في تبوك بوفر يتخطى 75%

استكملت كلّ من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" وأمانة منطقة تبوك، مشروع إعادة تأهيل إنارة الشوارع في مدينة تبوك وبلدياتها الفرعية، حيث تم الانتهاء من المشروع بتحقيق وفر في استهلاك الكهرباء يصل إلى أكثر من 75% من الاستهلاك السابق، وذلك من خلال إحلال أكثر من 116 ألف مصباح تقليدي بمصابيح LED المرشّدة للطاقة في كل من مدينة تبوك وبلدياتها الفرعية، التي تتماشى مع المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وكذلك المعايير العالمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها.