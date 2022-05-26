"ترشيد" تستكمل المرحلة الأولى لمشروع إعادة تأهيل إنارة الطرق بعدد من المدن

من جانبه، أوضح العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد"، وليد بن عبدالله الغريري، أن آلية العمل بدأت من إجراء دراسات فنيّة على الطرق الواقعة ضمن نطاق مشروع كل منطقة، إذ شملت هذه الدراسة المسوحات الميدانية متضمنة القياسات الفنية اللازمة لتحديد مستوى الإضاءة المناسب للطرق، ومن ثم تطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان تحقيق مستويات الإضاءة المثلى، ومع انتهاء المشروع فإنه من المتوقع تحقيق وفر قدره حوالي 104 ملايين كليو واط ساعة سنوياً من إجمالي الاستهلاك، أي ما يعادل أكثر من 60% من استهلاك الكهرباء السابق، مبينًا أن نسبة الوفر المتوقعة تساوي استهلاك أكثر من 166 ألف برميل نفط مكافئ سنويًا، وتفادي 68 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة سنويًا، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة حوالي 1.1 مليون شتلة.