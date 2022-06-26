"ترشيد" تستكمل مشروع إعادة تأهيل مباني جامعة طيبة

ومن المتوقع توفير حوالى 10 ملايين واط ساعة سنويًّا، أي ما يعادل 54% من إجمالي استهلاك الإضاءة السابق، كما أن نسبة التوفير المتوقعة من المشروع تُعادل استهلاك 16 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالى 6.5 آلاف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة؛ أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 109 آلاف شتلة.