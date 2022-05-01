ترفيه بلا حدود.. "موسم جدة" ينطلق غداً وعروض "الدرونز" حاضرة

ويتزامن مع حفل الافتتاح بدء أولى عروض السيرك العالمية في منطقة "سيرك دو سوليه" في 2 مايو عند الساعة التاسعة مساء يوم العيد، ويستمر العرض لمدة ساعتين، فيما سيكون ثاني العروض يوم الثلاثاء في نفس التوقيت، في حين يشهد يوما الجمعة والسبت المقبلان عرضين للفعالية من الساعة الرابعة عصراً حتى السادسة مساءً، والعرض الثاني من الساعة التاسعة مساءً إلى الساعة الحادية عشرة مساءً، فيما سيتم افتتاح باقي مناطق فعاليات الموسم التسعة بشكل تدريجي خلال الأيام القليلة المقبلة.