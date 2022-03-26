تركيا: الهجمات الإرهابية الحوثية على السعودية تستهدف استقرار المنطقة ويجب وقفها فوراً

وشدّدت الوزارة على أن هذه الهجمات "تستهدف السلام والاستقرار في المنطقة، ويجب وضع حد لها فوراً"، مضيفةً: "في هذا السياق، نؤكّد مجدداً تضامننا مع السعودية، والتزامنا بأمن منطقة الخليج"، وفق "روسيا اليوم".