"تركي بن محمد بن فهد" يتكفل بإكمال الحملة الأولى لمشروع "المسكن الآمن"

وتهدف إلى توفير 1000 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة لتُمَكِنهم من تملك المسكن الملائم والكريم، لتقوم الجمعية بدورها المجتمعي في ظل تطلعات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله، وما يوليانه لقطاع الإسكان وتأمين المساكن للمواطنين من اهتمام بالغ نتج عنه حراكًا كبيرًا في قطاع الإسكان بهدف رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70 % بحلول 2030 لتكون المملكة من أعلى دول العالم في نسبة تملك السكن، وبيّن الخالدي أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الثالث غير الربحي والذي يتكون من الجمعيات، والهيئات الخيرية، والتعاونية وجعلت هذا القطاع ركيزة في رؤية 2030، واعتمدت عليه في تغيير وتطوير الدولة، وقد حرصت الرؤية على دعم وتنمية القطاع الثالث وجعلت له مشاركة فعّالة وقدمت الدعم المالي والمعنوي لتطوير القطاع ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي، مقارنة بما كان عليه في الماضي، وهذا ما أصبحنا نراه واقعًا ولله الحمد.