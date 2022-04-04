تزامنًا مع الشهر الكريم.. الدفعة 8 من منحة المشتقات النفطية السعودية تصل عدن

يُذكر أن منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، قد أسهمت في استمرار توفير الكهرباء بشكل مستمر خلال هذه الفترة؛ حيث تم إنتاج أكثر من 2.100 جيجا وات من الطاقة الكهربائية حتى نهاية شهر يناير 2022م، وخلال هذه الفترة تم عمل العديد من البرامج والمشاريع المختلفة لتطوير وتحسين الأداء التشغيلي في منظومة الكهرباء؛ كل ذلك أسهم في انخفاض الفاقد في الطاقة المنتجة بنسبة 12% من بداية المنحة حتى نهاية شهر ديسمبر 2021م؛ مما أسهم في توفير كميات إضافية من الوقود، إلى جانب ارتفاع الطاقة المنتجة بنسبة 17% للعام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كذلك ارتفاع الطاقة المرسلة بنسبة 12%، وارتفاع في مبيعات الكهرباء بنسبة 13%، إضافة إلى ارتفاع متوسط ساعات التشغيل إلى أكثر من 20 ساعة في بعض المحافظات؛ فيما ارتفعت ساعات التشغيل في محافظة عدن بنسبة 20%.