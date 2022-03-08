تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة.. النساء يشغلن 60% من مقاعد توظيف "ترابط"

وأكد المدير التنفيذي المكلف للجمعية عبدالعزيز أبو بشيت لـ"سبق" أن "ترابط" جزءٌ من منظومة القطاع الثالث، مبينًا أن ضمان حقوق المرأة، ومنحها الفرص للوصول لإمكانياتها الكاملة، أمرٌ بالغ الأهمية، ليس فقط لتحقيق المساواة بين الجنسين، ولكن أيضًا لتحقيق مجموعة واسعة من أهداف التنمية في السعودية.