تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة.. النساء يشغلن 60% من مقاعد توظيف "ترابط"

أظهرت إحصائيات الموارد البشرية في الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية (ترابط) ما نسبته 60% من إجمالي موظفي الجمعية من العنصر النسائي.
وأكد المدير التنفيذي المكلف للجمعية عبدالعزيز أبو بشيت لـ"سبق" أن "ترابط" جزءٌ من منظومة القطاع الثالث، مبينًا أن ضمان حقوق المرأة، ومنحها الفرص للوصول لإمكانياتها الكاملة، أمرٌ بالغ الأهمية، ليس فقط لتحقيق المساواة بين الجنسين، ولكن أيضًا لتحقيق مجموعة واسعة من أهداف التنمية في السعودية.
وأضاف: "تساهم النساء والفتيات في صحة وإنتاجية أُسرهن ومجتمعاتهن ودولهن؛ وهو ما يؤدي إلى إحداث تأثير مضاعف يفيد الجميع".
وأوضح أنه تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 تسعى إدارة ترابط لرعاية المرضى لتطبيق استراتيجية التوطين، التي من شأنها تطوير ودعم المرأة بالمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية، وتشجيع البحث والتطوير.
وبيّن "أبو بشيت" أن موظفات "ترابط" يشغلن مناصب قيادية، بدءًا من إدارة الموارد البشرية، مرورًا بالجودة والإعلام والاتصال والاستثمار.. مؤكدًا أن فرص العمل في نظام الجمعية متاحٌ للجنسين، ويتناسب مع مستهدفات رؤية 2030.
ولفت "أبو بشيت" إلى أن المرأة تحل جنبًا إلى جنب مع الرجل في خدمة المجتمع.. مختتمًا بأن "ترابط" ذات طابع صحي، والمرأة تسهم بشكل فاعل في خدمة المستفيدين من "ترابط" وخدماتها.