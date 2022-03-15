تزامنًا مع "بايكون".. أكثر من 250 دراجة مضيئة تلتف حول مبنى "إثراء"

وفي حراك لمشهد علمي رياضي غير اعتيادي، عبّر العديد من هواة الدراجات عن أسباب مشاركتهم في "لحظة بايكون"، حيث وصفت (منى سالم) مشاركتها بأنها "تنمية لهوايتها في ركوب الدراجات"، حيث وجدت نفسها في هذا النوع من الرياضة الذي يعكس مفهوم السرعة علميًا، فيما تشارك (عبير أبو السعود) أبناءها في الحدث الأكبر في "بايكون"، مبينة: "مشاركتي جاءت بتشجيع من أبنائي ونحن من فريق رياضي للدراجات، وكنت على الدوام أشجع أبنائي في صغرهم على تلك الهواية، وحاليًا هم من يدعموني بإصرارهم على تواجدي دومًا في سباقات الدراجات المضيئة".