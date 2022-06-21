تزامنًا مع بدء تشغيلها.. تعرّف على الطاقة الاستيعابية لعبارة الرياض

ووفقًا للتفاصيل فإن العبارات الحالية في منطقة جازان هي عبارة جازان وعبارة فرسان وطاقتها الاستيعابية ٦٥٠ راكبًا و٦٠ سيارة، وهي مملوكة للدولة، وعبارة الرياض التي انطلقت اليوم تابعة لشركة مملوكة لجمهورية مصر العربية طاقتها الاستيعابية أكثر من 1200 راكب وعدد ١٢٥سيارة، وكانت قد انطلقت من ميناء سفاجا بمصر باتجاه جازان قبل مدة قصيرة لتصل إلى منطقة جازان ويبدأ تشغيلها.