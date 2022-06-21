تزامنًا مع بدء تشغيلها.. تعرّف على الطاقة الاستيعابية لعبارة الرياض

انطلقت اليوم، عبارة الرياض في أولى رحلاتها لخدمة الأهالي والزوار بين جزيرة فرسان ومدينة جيزان، لخضوع عبارتي "فرسان وجازان" للصيانة الدورية بالتناوب.
ووفقًا للتفاصيل فإن العبارات الحالية في منطقة جازان هي عبارة جازان وعبارة فرسان وطاقتها الاستيعابية ٦٥٠ راكبًا و٦٠ سيارة، وهي مملوكة للدولة، وعبارة الرياض التي انطلقت اليوم تابعة لشركة مملوكة لجمهورية مصر العربية طاقتها الاستيعابية أكثر من 1200 راكب وعدد ١٢٥سيارة، وكانت قد انطلقت من ميناء سفاجا بمصر باتجاه جازان قبل مدة قصيرة لتصل إلى منطقة جازان ويبدأ تشغيلها.
وتضمنت المعلومات أنه توجد صيانة مجدولة لعبارتي جازان وفرسان، وعلى ذلك وجب على الشركة المشغلة تأمين عبارة بديلة حتى عودة العبارة من صيانتها في الحوض الجاف، وتم التعاقد مع شركة القاهرة والرياض لمدة شهرين لإجراء الصيانة للعبارتين فرسان وجازان، واحدة بعد الأخرى لتعود العبارة الرياض إلى مقرها بجمهورية مصر العربية.