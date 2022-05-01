تزامنًا مع حلول العيد.. "سعود الطبية" تُحذّر من مخاطر الألعاب النارية على الأطفال

حذّرت مدينة الملك سعود الطبية تزامنًا مع قُرب حلول عيد الفطر المبارك، من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات التي يستخدمها الأطفال كإحدى مظاهر الاحتفال بالعيد؛ حيث إنها إذا أسيء استخدامها من قِبَلهم تحصل جراءها إصابات شديدة في الوجه والعينين واليدين، وقد تؤدي أحيانًا إلى الإصابة بعاهات مستديمة، أو بالعمى، أو إلى الوفاة لا قدر الله.