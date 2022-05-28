تزامنًا مع رفع الفائدة.. أسعار الحديد تتراجع بعد أن قفزت فوق 4 آلاف ريال

وتوقع مهتمون أن يلقي انخفاض أسعار الحديد ومواد البناء بشكل عام بظلاله على السوق العقاري الذي يشهد حالة من الارتفاع وعدم الاستقرار، بجانب خفض نسب التصدير للخارج التي صعدت في العام 2018 إلى ما نسبته 500% رغم أن القرار كان الفائض فقط بعد اكتفاء السوق المحلي، لافتين إلى أن ذلك سيسهم في التراجع أيضًا.