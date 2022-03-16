تزويد المسجد الحرام بأكثر من 150 ألف نسخة من المصحف

قامت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في إدارة المصاحف- بتزويد الأرفف والدواليب بطبعات جديدة للمصحف الشريف من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ووضعها في متناول قاصدي بيت الله الحرام، التي بلغ عددها ما يزيد على (150) ألف نسخة.