تزويد المسجد الحرام بأكثر من 150 ألف نسخة من المصحف

قامت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في إدارة المصاحف- بتزويد الأرفف والدواليب بطبعات جديدة للمصحف الشريف من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ووضعها في متناول قاصدي بيت الله الحرام، التي بلغ عددها ما يزيد على (150) ألف نسخة.
وأوضح مدير إدارة المصاحف بالمسجد الحرام حمزة بن إبراهيم السالمي، أن الإدارة قامت بتزويد الأرفف والدواليب المخصصة للمصاحف بعدد من مصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بعدة لغات أهمها (الإنجليزية والأوردية والإندونيسية).
وأشار إلى أنه تم إيداع (التفسير الميسر، والمصحف الجوامعي، والمصحف الشريف بالحجم الكبير)؛ حيث وزعت في جميع المواقع والأروقة بالمسجد الحرام.
وأكد أن عملية التزويد بالمصاحف وتراجم معاني كلمات القرآن الكريم ومصاحف برايل وتجديدها وكذلك التفاسير الميسرة، مستمرة؛ وذلك لإفادة قاصدي بيت الله الحرام واستثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع.