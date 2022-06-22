تزويد المسجد الحرام بـ 80 ألف نسخة من المصحف الشريف تزامناً مع وصول ضيوف الرحمن

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمصاحف والكتب غازي بن فهد الذبياني، أن الإدارة قامت أيضاً بتزويد الأرفف والدواليب المخصصة للمصاحف بعدد من مصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بعدة لغات أهمها (الإنجليزية والأوردية والإندونيسية)، والمصحف الشريف بالحجم الكبير، حيث وزّعته في جميع المواقع والأروقة بالمسجد الحرام، مبيناً أن عملية تزويد المصاحف وتراجم معاني كلمات القرآن الكريم ومصاحف برايل وتجديدها وكذلك التفاسير الميسرة مستمرة تيسيراً لقاصدي بيت الله الحرام واستثماراً لأوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع.