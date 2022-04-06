تزويد المسجد الحرام بـ20 ألف نسخة من المصحف خلال رمضان

وقال مدير عام الإدارة العامة للمصاحف والكتب غازي الذبياني: الإدارة قامت أيضاً بتزويد الأرفف والدواليب المخصصة للمصاحف بعدد من مصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القران الكريم بعدة لغات أهمها (الإنجليزية والأوردية، والإندونيسية)، والمصحف الشريف بالحجم الكبير، حيث وُزَّعت في جميع المواقع والأروقة بالمسجد الحرام.