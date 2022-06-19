تزويد حافلات تعليم الشرقية بنظام التتبع GPS والتسجيل عبر نظام نور

وأكد الباحص، لـ "سبق"، توفير أدوات الأمن والسلامة داخل حافلات النقل التعليمي تتضمن حساسات أمامية وخلفية، وشاشة وكاميرا عند الرجوع للخلف، وزر الأمان في الجزء الداخلي الخلفي من الحافلة لإطفاء المحرك للتأكد من خلوها من الطلاب، كما تم توفير مقاعد منفصلة لكل طالب مع حزام الأمان، وتزويدها بذراع السلامة في أمام الحافلة، وكذلك تم تزويد كل حافلة بحقائب الإسعافات الأولية، وطفايات حريق، ووجود علامة قف في جانب الحافلة، كذلك تم تزويد الحافلات بنظام التتبع GPS إلى جانب تهيئة السائقين بالتدريب على اتباع إرشادات الأنظمة المرورية ومعايير الأمن والسلامة.