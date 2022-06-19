تزويد حافلات تعليم الشرقية بنظام التتبع GPS والتسجيل عبر نظام نور

دعا المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، كافة أولياء الأمور الراغبين بتسجيل أبنائهم وبناتهم في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1444هـ، بالدخول على حساباتهم في نظام نور بدءاً باختيار أيقونة النقل المدرسي، ثم تحديد المستفيد من الخدمة، وصولاً لتعبئة بيانات الطالب ليتسنى بعد ذلك للمدرسة إلى جانب شركة تطوير والمتعهد الناقل "حافل" بالوقوف على الطلب ودراسته حسب الاشتراطات المنظمة لذلك.
وأكد الباحص، لـ "سبق"، توفير أدوات الأمن والسلامة داخل حافلات النقل التعليمي تتضمن حساسات أمامية وخلفية، وشاشة وكاميرا عند الرجوع للخلف، وزر الأمان في الجزء الداخلي الخلفي من الحافلة لإطفاء المحرك للتأكد من خلوها من الطلاب، كما تم توفير مقاعد منفصلة لكل طالب مع حزام الأمان، وتزويدها بذراع السلامة في أمام الحافلة، وكذلك تم تزويد كل حافلة بحقائب الإسعافات الأولية، وطفايات حريق، ووجود علامة قف في جانب الحافلة، كذلك تم تزويد الحافلات بنظام التتبع GPS إلى جانب تهيئة السائقين بالتدريب على اتباع إرشادات الأنظمة المرورية ومعايير الأمن والسلامة.
يذكر أن أجور التسجيل في خدمة النقل المدرسي 200 ريال لعام دراسي كامل، فضلاً عن إعفاء الطلاب والطالبات من أسر الضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة من أجور التسجيل.