تساوي وشركة وطن الأولى توقعان اتفاقية تطوير البنية التحتية لمخطط بالمنطقة الشرقية

وتعتبر هذه المشاريع ضمن إستراتيجية شركة تساوي وأهدافها التي تصب في تطوير العديد من المخططات السكنية والصناعية في منطقتي الرياض والشرقية والتي تهدف إلى تحقيق رؤية 2030 نحو تنمية اقتصادية شاملة لكل قطاعات الأعمال وبالأخص السكني والصناعي حيث تعمل الشركة على حزمة أخرى من المشاريع النوعية؛ لتسهم بذلك في تطوير مشاريع عقارية متنوعة ونوعية.