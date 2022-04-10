تستمر طوال رمضان.. أمير جازان يدشن حملة "تراحم" لرعاية السجناء وأسرهم

دشّن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان الرئيس الفخري للجنة "تراحم" بالمنطقة، في مكتبه بالإمارة اليوم، حملة لجنة رعاية السجناء بالمنطقة "تراحم"، تحت شعار "عطاؤك يفتح لهم أبواب الحياة"، لمستفيدي اللجنة في المنطقة، بحضور وكيل إمارة جازان د. عبدالله بن محمد الصقر.
جاء ذلك خلال استقبال أمير المنطقة رئيس لجنة رعاية السجناء بالمنطقة المهندس مـحـمد بن يحيى عجيبي، وعددًا من أعضاء مجلس الإدارة وسفراء اللجنة.
واستمع أمير جازان إلى شرح مفصل من رئيس اللجنة م. محمد عجيبي، عن أهداف الحملة في تنمية الموارد المالية، وتقديم الدعم للأسر المستفيدة في مجالات متعددة سواء المادية والعينية والمعنوية، وتطوير منظومة العمل فيما يتعلق بالتطبيق الإلكتروني بالاشتراك في خدمات اللجنة عن طريق التطبيق وتوفير الجهد والوقت.
وكشف رئيس لجنة "تراحم" بمنطقة جازان المهندس محمد عجيبي أن الحملة سوف تستمر طيلة أيام شهر رمضان المبارك، وتهدف إلى دعوة أبناء المنطقة لمساندة اللجنة للقيام بمهامها في تحقيق الاستقرار المادي والنفسي والاجتماعي لأسر السجناء وتغطية احتياجاتهم الأساسية من خلال البرامج المتعددة للجنة؛ منها: الدعم المالي المباشر، والبرامج العينية، وغيرها من البرامج الخاصة بالسجناء وأسرهم.
كما قدَّم "عجيبي" شكره مقدماً لكل من سوف يشارك في دعم اللجنة لتيسير ما يخدمها في تنفيذ برامجها المتنوعة، مؤكداً أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" تسعى لتعزيز الاستقرار الأسرى، وتمكين أفراد أسر السجناء من العيش، وتدريب وتأهيل وتوظيف السجناء عبر العديد من البرامج، إلى جانب تقديم سلال غذائية، وكسوة العيد لأسر السجناء.
وأكد أمير المنطقة الرئيس الفخري للجنة "تراحم" بالمنطقة، على ما توليه القيادة الرشيدة من دعم متواصل للعمل الخيري في المملكة وكافة مناطقها، حاثًا سموه الجميع من الميسورين للإسهام في تأمين احتياجات المستفيدين والمستفيدات من خدماتها، وتجديد التكافل الاجتماعي الذي أوصى به ديننا الحنيف، من خلال التبرع للجنة عبر أي من الطرق الإلكترونية أو عبر حساب اللجنة، والمعلن بحساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.