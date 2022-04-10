تستمر طوال رمضان.. أمير جازان يدشن حملة "تراحم" لرعاية السجناء وأسرهم

وأكد أمير المنطقة الرئيس الفخري للجنة "تراحم" بالمنطقة، ‏على ما توليه القيادة الرشيدة من دعم متواصل للعمل الخيري في المملكة وكافة مناطقها، حاثًا سموه الجميع من الميسورين للإسهام في تأمين احتياجات المستفيدين والمستفيدات من خدماتها، وتجديد التكافل الاجتماعي الذي أوصى به ديننا الحنيف، من خلال التبرع للجنة عبر أي من الطرق الإلكترونية أو عبر حساب اللجنة، والمعلن بحساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.