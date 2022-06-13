تستمر 12 يومًا.. "الثقفي" يرصد ظاهرة إرزام الشمس في مرصده بمجاردة ثقيف

أكد الفلكي محمد بن ردة الثقفي، خبير مرصد الشمس الفلكي الأثري بمجاردة ثقيف، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، وعضو جمعية آفاق لعلوم الفلك، رصد ظاهرة إرزام الشمس قبل غروب شمس أمس الأحد، وهو الأول من نوء المرزم، لاستقرارها على مدار السرطان شمال الكرة الأرضية.