تستوعب 50 ألف مركبة.. 5 مواقف لحجز سيارات القادمين إلى مكة

أنهت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة التشغيل والصيانة والتجهيزات، تهيئة الخمسة مواقف على مداخل مكة المكرمة، التي تبلغ مساحتها الإجمالية مليونًا وثمانمائة وخمسة وثمانين مترًا؛ وذلك لاستقبال المركبات خلال موسم الحج لعام 1443هـ، تماشيًا مع خطة منع دخول السيارات إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وصرح وكيل أمين العاصمة المقدسة للتشغيل والصيانة المهندس هزاع بن فيصل الشريف، بأن الأمانة تولي عناية كبرى بهذه المواقف نظرًا لأهميتها خلال المواسم في تخفيف العبء عن داخل مدينة مكة المكرمة، مشيرًا إلى أنه قد تم تشكيل عدد من الفرق الفنية لتفقد وتهيئة تلك المواقف خلال الموسم، وتوفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء مناسكهم في أمن واطمئنان.
وأشار "الشريف" إلى تهيئة المرافق الملحقة بمواقف السيارات، والمشتملة على مجمعات الدوائر الحكومية، وصالات انتظار الحجاج، ودورات مياه؛ حيث جرى تجهيز مقرات الجهات الحكومية المشاركة في أعمال موسم الحج، وتنفيذ أعمال السفلتة والترصيف والتخطيط والترقيم والإنارة والتشجير، فيما بينت وكالة التشغيل والصيانة أن الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات المنتشرة على مداخل العاصمة المقدسة تبلغ 50 ألف مركبة.