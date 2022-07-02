تستوعب 50 ألف مركبة.. 5 مواقف لحجز سيارات القادمين إلى مكة

وصرح وكيل أمين العاصمة المقدسة للتشغيل والصيانة المهندس هزاع بن فيصل الشريف، بأن الأمانة تولي عناية كبرى بهذه المواقف نظرًا لأهميتها خلال المواسم في تخفيف العبء عن داخل مدينة مكة المكرمة، مشيرًا إلى أنه قد تم تشكيل عدد من الفرق الفنية لتفقد وتهيئة تلك المواقف خلال الموسم، وتوفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء مناسكهم في أمن واطمئنان.