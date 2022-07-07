تسجيل أكثر من 1700 متطوع ومتطوعة في المسجد الحرام

نفذ متطوعو ومتطوعات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي البالغ عددهم 1760 متطوعًا في المسجد الحرام 30 ألف ساعة تطوعية في الأعمال والمبادرات الإنسانية والتخصصية التي أطلقتها وكالة الشؤون الاجتماعية والتطوعية، تماشيًا مع الخطط الميدانية والتشغيلية، وأعمال المساندة لاستقبال الحجاج في المسجد الحرام للعام الحالي 1443هــ.