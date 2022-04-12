تسجيل أول وثيقة لخدمة تأمين نقل الإبل في المملكة

سُجلت أول وثيقة تأمين لخدمة تأمين نقل الإبل في المملكة باسم مالك منقية مضيمات، رجل الأعمال عمير بن فهد القحطاني الذي تسلم أول وثيقة تأمين من المدير التنفيذي لنادي الإبل المهندس بندر القحطاني، في حفل تدشين منصة "أمّنها".
وسجل "القحطاني" اسمه كأول المبادرين في تأمين نقل الإبل، واستلام أول وثيقة تأمين تم إصدارها عبر منصة "أمّنها"، التي تُعنى بتقديم خدمة تأمين نقل الإبل، وتُعد الأولى من نوعها في العالم.
وقال "القحطاني" في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" خلال حضوره حفل تدشين منصة "أمّنها" واستلام أول وثيقة: "اللي حلاله غالي عنده لا تفوته منصة "أمّنها".
وكان نادي الإبل قد أعلن، مساء أمس، إطلاق منصة "أمّنها" بالشراكة مع بيت التأمين لتقديم خدمة تأمين الإبل أثناء عملية نقلها.