تسجيل أول وثيقة لخدمة تأمين نقل الإبل في المملكة

وقال "القحطاني" في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" خلال حضوره حفل تدشين منصة "أمّنها" واستلام أول وثيقة: "اللي حلاله غالي عنده لا تفوته منصة "أمّنها".

وكان نادي الإبل قد أعلن، مساء أمس، إطلاق منصة "أمّنها" بالشراكة مع بيت التأمين لتقديم خدمة تأمين الإبل أثناء عملية نقلها.