تسجيل وتدريب.. نادي مكة لذوي الإعاقة يشرع في أعمال الرياضة النسائية

بدأ نادي مكة لذوي الإعاقة خطواته الإجرائية في أعمال الإدارة الرياضية النسائية؛ حيث اعتمد مجلس إدارة النادي برئاسة سعد بن جميل القرشي تكليف الدكتورة شعاع بنت أمين متولي كمديرة لإدارة الرياضة النسائية في النادي، لتقوم بدورها بتشكيل فرق عمل داخل الإدارة لخدمة ذوات الإعاقة.
أوضح مدير المركز الإعلامي بالنادي محمد بن أحمد الفقيه، أن هذه الخطوة من إدارة النادي جاءت لتقديم خدمات رياضية عبر حاضنة تربوية مناسبة لذوات الإعاقة، مشيرًا إلى بدء الإدارة الرياضية مهامها الفعلية في هذا الإطار عبر عقد الاجتماعات المتتابعة، وجمع قاعدة بيانات اللاعبات المسجلات مع إعداد دليل المراحل للاعبات في النادي متضمنًا التسجيل والتهيئة والتدريبات والتصفيات.
وأكد "الفقيه" أن النادي سيبدأ في استقبال اللاعبات في النادي بدءًا من يوم الأحد الموافق 28-11-1443هـ، في مقره بمدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.