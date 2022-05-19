تسجيل وتدريب.. نادي مكة لذوي الإعاقة يشرع في أعمال الرياضة النسائية

أوضح مدير المركز الإعلامي بالنادي محمد بن أحمد الفقيه، أن هذه الخطوة من إدارة النادي جاءت لتقديم خدمات رياضية عبر حاضنة تربوية مناسبة لذوات الإعاقة، مشيرًا إلى بدء الإدارة الرياضية مهامها الفعلية في هذا الإطار عبر عقد الاجتماعات المتتابعة، وجمع قاعدة بيانات اللاعبات المسجلات مع إعداد دليل المراحل للاعبات في النادي متضمنًا التسجيل والتهيئة والتدريبات والتصفيات.