تسرُّب "غاز" وحريق يخلفان 4 إصابات بإحدى قرى مهد الذهب

ووفقًا للمعلومات، فقد باشرت فِرق الدفاع المدني مساء أمس بلاغًا عن وجود حريق بأحد المنازل بمركز صفينة التابع لمحافظة مهد الذهب. وأشارت الاستدلالات لحدوث تسرُّب غاز في مطبخ المنزل؛ ما أدى لحدوث حريق وإصابات لبعض الأسرة، وأضرار جسيمة بالمنزل.