تسرُّب "غاز" وحريق يخلفان 4 إصابات بإحدى قرى مهد الذهب

أسفر تسرُّب غاز في منزل أسرة بإحدى قرى محافظة مهد الذهب عن نشوب حريق في الموقع؛ نتج منه إصابة أربعة أشخاص، بينهم طفل؛ ونُقلوا لأحد مستشفيات المدينة المنورة.
ووفقًا للمعلومات، فقد باشرت فِرق الدفاع المدني مساء أمس بلاغًا عن وجود حريق بأحد المنازل بمركز صفينة التابع لمحافظة مهد الذهب. وأشارت الاستدلالات لحدوث تسرُّب غاز في مطبخ المنزل؛ ما أدى لحدوث حريق وإصابات لبعض الأسرة، وأضرار جسيمة بالمنزل.
وذكرت مصادر لـ"سبق" أن ثلاث سيدات تعرَّضن لحروق من الدرجة الثالثة نتيجة الحادثة؛ وتم نقلهن للمدينة المنورة، فيما تعرَّض طفل لحروق بسيطة؛ وتم تنويمه بمستشفى محافظة المهد.