تسرّب يعود لـ"فرج جدة".. اتهام بين الأمانة والمياه وخطاب للمحافظ يكشف!

تبادلت شركة المياه الوطنية وأمانة محافظة جدة الاتهامات حول تسرب مياه بمخطط فرج المساعد بجدة، والذي عاد مرة أخرى للتسرب بعد إصلاحه؛ حيث ما زالت المياه تتسرب وفقاً للمواطنين، مما تسبب في مستنقعات مائية وهبوط في الطرق داخل الحي وتلف جودة وتماسك الخطوط، مما قد يتسبب في تلفيات بمركبات المواطنين، وظهور حمى الضنك وأوبئة من جراء المستنقعات.

وتواصلت "سبق" مع شركة المياه التي أكدت أن هذه المشكلة من اختصاص الأمانة؛ بينما الأمانة نفت علاقتها بهذه المشكلة، مستندة إلى خطاب محافظ جدة المكلف والموجه لمدير عام المياه بجدة والمؤرخ في 13-7-1443هـ بشأن ما نشرته صحيفة "سبق" عن ذات الموضوع قبل نحو خمسة أشهر.

وورد في فحوى الخطاب، أن "جزءًا من حي المساعد واقع ضمن مشاريع تخفيض منسوب المياه السطحية المسندة لشركة المياه الوطنية بموجب محضر اللجنة الوزارية لمكافحة أضرار حمى الضنك بمحافظة جدة"؛ مما يشير بأن شركة المياه الوطنية هي المكلفة بمتابعة ما يحدث واتخاذ تدابير للحد منها.