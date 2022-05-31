تسهيلات وتضاريس رعوية تجذب الملاك.. الجوف تواعد مزاداً ناجحاً للإبل

ويتوقع لمزادات الإبل في منطقة الجوف نجاحاً هذا العام والذي تنطلق نسخته الأولى بالمنطقة، باعتبار المنطقة أرضاً خصبة له، ومن هذا الجانب أكّد أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف، أهمية تنمية اقتصاديات قطاع الإبل؛ ولا سيما أنها من عناصر الموروث الثقافي بالمملكة؛ مشيراً إلى ضرورة تكثيف الجهود لتنشيط الحراك التجاري واقتصاديات الإبل والاستفادة على النحو الأمثل من قطاع الإبل؛ بما يسهم في دعم الملّاك والنشاط الاقتصادي بالمنطقة وفقًا لأهداف "رؤية المملكة 2030"؛ ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه أمير الجوف في مكتبه أمس، بحضور المدير التنفيذي لنادي الإبل المهندس بندر القحطاني ووكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد آل سلطان.