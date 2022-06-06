‬تسهيلاً على ضيوف الرحمن.. "الحج": تمكين حجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا من التسجيل إلكترونيًا

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الاثنين، تمكين حجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا من التسجيل إلكترونيًا في موسم حج هذا العام 1443هـ، تسهيلًا على ضيوف الرحمن.
وذكرت الوزارة إنها طوّرت آلية التسجيل لحجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا لموسم حج العام الجاري 1443هـ، عبر بوابة إلكترونية مكتملة الخدمات تضم خيارات متنوعة، من الباقات وخدمات الدعم ومركز للتواصل بلغات متعددة على مدار الساعة.
وبيّنت وزارة الحج إمكانية إصدار التأشيرات إلكترونيًا بما يلبي تطلعات ورغبات الحجاج من تلك الدول، ضمن إجراءات سهلة وميسرة.
وتتيح البوابة إمكانية التأكد من استيفاء الحاج للشروط، وتشمل استكمال الحصول على الجرعات المعتمدة من لقاحات كورونا، وأن يكون عمر الحاج أقل من 65 عامًا بالميلادي، بحيث يكون تاريخ الميلاد من 1-7-1957، وما بعد ونتيجة سلبية لفحص Pcr، قبل مغادرتهم لبلادهم، مع إعطاء الأولوية لمن لم يسبق لهم الحج.
وتأتي هذه الخدمات في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير التجربة الرقمية لضيوف الرحمن، وضمن الجهود المبذولة لتسهيل الإجراءات المباشرة وتخفيض التكاليف ضمن أسعار تنافسية على الحجاج القادمين من تلك الدول.