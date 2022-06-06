‬تسهيلاً على ضيوف الرحمن.. "الحج": تمكين حجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا من التسجيل إلكترونيًا

وتتيح البوابة إمكانية التأكد من استيفاء الحاج للشروط، وتشمل استكمال الحصول على الجرعات المعتمدة من لقاحات كورونا، وأن يكون عمر الحاج أقل من 65 عامًا بالميلادي، بحيث يكون تاريخ الميلاد من 1-7-1957، وما بعد ونتيجة سلبية لفحص Pcr، قبل مغادرتهم لبلادهم، مع إعطاء الأولوية لمن لم يسبق لهم الحج.