تسهيلًا لأداء النسك.. تخصيص 3 مواقع لطلبات التطويف بالحرم

أوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين أحمد بن سلمان الدهاس، أن الإدارة قامت بتخصيص "3" مواقع رئيسية يكون استقبال الحجاج منها لتطويفهم؛ وهي: "باب الملك فهد، باب أجياد، باب السلام"؛ تسهيلًا وتيسيرًا عليهم في أداء نسكهم بكل اطمئنان.