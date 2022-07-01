تسهيلًا لأداء النسك.. تخصيص 3 مواقع لطلبات التطويف بالحرم

خصصت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للتطويف، "3" مواقع لتقديم خدمات التطويف لحجاج بيت الله الحرام، وذلك ضمن برامجها لموسم حج هذا العام ١٤٤٣هـ.
أوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين أحمد بن سلمان الدهاس، أن الإدارة قامت بتخصيص "3" مواقع رئيسية يكون استقبال الحجاج منها لتطويفهم؛ وهي: "باب الملك فهد، باب أجياد، باب السلام"؛ تسهيلًا وتيسيرًا عليهم في أداء نسكهم بكل اطمئنان.
وأضاف: يوجد أكثر من "100" مطوف تقوم الإدارة بالإشراف عليهم، مؤهلين بعدد من الدورات التدريبية المتعلقة بمناسك الحج ومهارات التعامل والتواصل مع ضيوف الرحمن، يَشرُفون بخدمة حجاج بيت الله الحرام وتلبية طلباتهم ومرافقتهم لأداء نسكهم، وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع ضرورة تقيد المطوف بالإجراءات الاحترازية أثناء تقديمه للخدمة.
يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة حثيثة من قِبل وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية بدر بن عبدالله الفريح؛ سعيًا في بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.