تشابه واختلاف.. فروق بين الدهون الثلاثية والكوليسترول تكشفها "سعود الطبية"

وأشار إلى أن الجسم يحصل على الكوليسترول بشكل رئيس من الحمية الغذائية عند تناول الأطعمة الدهنية، وخصوصاً التي تحتوي على الدهون المشبعة مثل الزبدة واللحوم، أما الدهون الثلاثية فيأتي أغلبها من السعرات الحرارية الزائدة على حاجة الجسم، حيث يحوّلها الجسم إلى دهون مشبعة تخزن إلى حين الحاجة إليها، وتعمل الدهون الثلاثية في الدم والأنسجة على توفير الطاقة للخلايا لأداء العمليات الحيوية، أما الكوليسترول فيعد ضرورياً لتصنيع الخلايا والهرمونات، مثل الهرمونات التناسلية، ويسهم في تصنيع عصارة الكبد الصفراوية.